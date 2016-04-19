Порошенко "чистит" генеральские ряды: обновляем не только технику, но и командиров

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Минобороны, МВД, СБУ, пограничной службы, Нацгвардии, Внешней разведки, УГО и ГСЧС относительно уменьшения численности командного состава.

Об этом говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

"Сегодня Украина проводит масштабные реформы сектора безопасности и обороны. Мы обновляем не только технику, но в первую очередь командный состав. Молодые командиры доказали свое право управлять армией на поле боя. В то же время, если проанализировать соотношение должностей старшего офицерского состава к младшему офицерскому составу, заметим диспропорции", — написал он.

Глава государства отметил, что евроатлантическая модель управления военными формированиями предусматривает передачу полномочий среднему и низовому звенам.

"Именно поэтому я обратился к Минобороны, МВД, СБУ, пограничной службе, Нацгвардии, Внешней разведке, УГО, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести анализ соотношения должностей высшего офицерского состава к общей численности военнослужащих и доложить предложения касаемо уменьшения численности начальствующего состава", — сообщил Порошенко.

Напомним ранее глава Минобороны Степан Полторак сообщил о проведении переаттестации сотрудников ведомства.

Также сообщалось о "чистках" в Службе безопасности Украины, где из 28 тысяч сотрудников уже уволено более 2 тысяч человек.