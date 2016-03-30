Полторак решил "почистить" Минобороны: переаттестация и детектор лжи

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил о проведении переаттестации сотрудников ведомства.

Реформа Минобороны должна служить примером для территориальных подразделений управления, написал он в своем Facebook.

"Я принял решение по оптимизации штатной структуры Минобороны и пересмотра функциональных обязанностей офицеров министерства. Должен признать, что невозможно работать эффективно при таком раздутом штате — 770 должностей только в Министерстве", — заявил он.

Полторак отметил, что будет проведен тщательный анализ исполнительской деятельности, аудит функциональных обязанностей на предмет отсутствия дублирования функций и аудит нормотворческой базы — основные шаги реформ.

"Принятие решений по оптимизации численности личного состава будет происходить только после проведения переаттестации каждого офицера. Во время переаттестации будет выяснено, соответствует ли военнослужащий занимаемой должности, если военнослужащий подтвердит свои профессиональные способности, — ему предложат соответствующую должность или должность, которую он занимал ранее, или должность в территориальных органах управления", — сообщил Полторак.

По его словам, после переаттестации планируется "перераспределить функциональные обязанности всех офицеров", и делегировать некоторые его полномочия заместителям Министра и начальникам департаментов.

"Каждый руководитель должен принимать самостоятельные решения по полномочиям, а также нести полную ответственность за принятые решения", — отметил он.

"Во время проведения переаттестации, военнослужащие пройдут испытание полиграфом.

Еще раз хочу подчеркнуть, что суть оптимизации заключается не в механическом сокращении, а в основательной работе по пересмотру роли каждого военнослужащего при исполнении служебных обязанностей", — подытожил глава Минобороны.

Всі реформи, які ми запланували провести останнім часом, потрібно починати з Міністерства оборони України – а саме, прий... Опубликовано Степаном Полтораком 29 марта 2016 г.

Напомним, ранее сообщалось о "чистках" в Службе безопасности Украины, где из 28 тысяч сотрудников уже уволено более 2 тысяч человек.