Боевиков ДНР пугают десятками "польских снайперов" под Марьинкой

После того, как силы АТО создали эффективную систему борьбы с вражескими снайперами, в рядах боевиков начали распространяться слухи об участии в боевых действиях на Донбассе "польских наемников".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, штаб "1-го армейского корпуса ДНР" распространяет информацию, что в состав сил АТО в район Красногоровки и Марьинки прибыли две группы "польских наёмников-снайперов" общим количеством 32 человека.

Задача мифических "польских снайперов" — якобы как "подготовка украинских снайперов", так и "проведение показательных антиснайперских операций против подразделений "1-го АК". Очевидно, целью распространения подобной информации является информационное прикрытие активности снайперской группы террористов в районе Марьинки.

Данная группа состоит из местных боевиков и жителей Крыма, которые прошли длительную специализированную подготовку под руководством российских специалистов частично в Ростовской области (РФ), частично — в учебном центре в Перевальном (оккупированный Крым). В группе имеются несколько экземпляров эксклюзивного снайперского оружия и она не входит в состав какого либо постоянно действующего НВФ, подчиняясь напрямую руководству "1-го АК ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что именно в Марьинке снайпер боевиков убил местного жителя.