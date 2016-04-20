Путин приказал россиянам забыть о Донбассе и "Новороссии" — политолог

Россияне, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков ДНР и ЛНР, выброшенные на обочину истории. Они никому не интересны. В первую очередь, российскому президенту Владимиру Путину, а значит и большинству населения.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин специально для "Апострофа".

По его словам, российская власть полностью контролирует пропагандистский аппарат, а значит места в нем для "Новороссии", для Донецка и Луганска практически не осталось. "Потому что ничего хорошего там нет. Не получилось... Было бы странно, если явное геополитическое поражение часто обсуждалось бы. Так что стараются не говорить об этом вообще", — отмечает политолог.

"Один из инициаторов "Русской весны" на Донбассе Игорь Гиркин, он же Стрелков, продолжает находиться в России и критиковать действующее руководство страны. Накануне он заявил, что Кремль "сдает" русских в Украине и призвал Путина уйти в отставку", — говорит Орешкин.

"Сейчас Гиркин находится в статусе маргинала. Гиркин, как и Пургин (Андрей Пургин, отстраненный "глава" так называемого "Народного совета ДНР", — ред.), и "народные мэры", был довольно безграмотным человеком, который искренне полагал, что великая держава и великий Советский Союз являют из себя пример для подражания. В меру своей невежественности они полагали, что этот замечательный механизм необходимо восстановить. Им казалось, что их большинство...

Но ситуация с настроением россиян сильнейшим образом зависит от того, как это изображается на федеральных каналах. Они также живут в вымышленном пространстве, но оно не советское, а путинское. Телевидение формирует картинку происходящего в мире. В этой картинке Донбасс уже перестал существовать. Ровно как перестала существовать "Новороссия".

Этот термин ("Новороссия", — ред.), который два года назад использовали с восторгом все, начиная от Дугина (Александр Дугин, российский "философ", отстаивающий идею "евразийской сверхдержавы", — ред.) и заканчивая Кургиняном (Сергей Кургинян, создатель движения "Суть времен", выступающего за т.н. "красный реванш", — ред.), просто исчез из средств массовой информации. Если спросить бывшего сторонника "Новороссии" о текущем положении дел, то он ответит, что там люди какие-то странные. Они, вместо того чтобы вместе плечом к плечу подняться против "укро-фашистской хунты", повели себя непонятным предательским образом. "Поэтому мы их ментально вычитаем из того, что называется "наши люди". То есть в России не могут признать, что это они облажались. Значит, это жители Донбасса виноваты. "Следовательно, они тоже оказались бандеровцами и укро-фашистами"…, — говорит эксперт.

"Все больше людей, в том числе приближенных к Путину, понимает, что с точки зрения Кремля в Украине произошла геополитическая катастрофа. Украину Кремль потерял. Еще три года назад никто представить себе такого не мог. Украина развернулась на Запад, Киев идет в НАТО, и в ближайшее поколение это будет продолжаться", — отмечает Орешкин.

Что же делать с людьми, которые воевали на Донбассе, задается вопросом политолог.

"Сейчас в России происходит примерно то же, что с героями Афганистана после того, как война завершилась. "Поскорее их забыть. По минимуму их кормить". Потому что, как говорили советские чиновники людям воевавшим в Афганистане: "Мы вас туда не посылали. Какого черта вы ходите здесь и просите себе военные пенсии или помощь на лечение ран после ранений?" То же сейчас происходит с ними. Они в дураках. Это было понятно и предсказуемо. Потому что они выбрали дурацкую стратегию и в итоге оказались проигравшими", — подытожил Орешкин.