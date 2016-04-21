Гройсман назвал историческую стратегическую ошибку России

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Российская Федерация допустила историческую стратегическую ошибку, начав агрессию против Украины.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, говорится на сайте Кабмина.

В то же время политик уточнил, что РФ сама должна определить то, как она хочет, чтобы наша страна строила с ней взаимодействие.

"Украинцы доказали, что мы — гордые, что мы не сдадим позиций, и это принципиальный вопрос", — отметил премьер.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что "самая большая стратегическая ошибкая России — это было то, что они сделали в Украине". "Это историческая стратегическая ошибка", — сказал глава правительства.

"С любым соседом можно выстраивать нормальные отношения, если он не агрессор, если он не убийца. Если твой сосед — убийца, то о чем может идти речь вообще?", — добавил Гройсман.

По его словам, он разговаривал с министром энергетики и угольной промышленности Украины — Игорем Насаликом, который заверил, что наша страна не закупает у России ни газ, ни уголь.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что власти Российская Федерация устроили геноцид именно в тех районах Донбасса, где живет больше всего русскоязычных граждан украинского государства.

Фото: kmu.gov.ua