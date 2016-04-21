В ОБСЕ рассказали об уничтоженных у Попасной боевиках и потерях сил АТО под Авдеевкой

В Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили сожженный автомобиль и тела боевиков ЛНР.

Об этом со ссылкой на первого зама руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга сообщает ЛІГА.net.

"В прошлую пятницу (15 апреля. — Ред.) наши наблюдатели в Калиново (пгт Калиново Попаснянского района. — Ред.)к западу от Луганска увидели останки людей и сожженный автомобиль. Там были убиты четверо боевиков ЛНР, еще восемь ранены", — сказал он.

Говоря о потерях сил АТО, Хуг отметил, что из 15 погибших украинских военных девять погибли в результате боевых действий в Авдеевке Донецкой области.

"[Контрольные пункты] Зайцево и Станица Луганская закрыты из-за обстрелов. Уже нет безопасного места во всей Луганской области, где люди могли бы безопасно пересечь линию столкновения", — отметил представитель ОБСЕ.

По его словам, в Донбассе наблюдается активизация боевых действий. Хуг призвал обе стороны отвести силы от линии фронта.

Напомним, несколькими днями ранее в ОБСЕ пожаловались, что боевики ДНР угрожали расстрелять наблюдателей.