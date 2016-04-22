Россия может воевать в Украине еще два года — западные СМИ

В среду, 20 апреля, в Брюсселе состоялась встреча НАТО—Россия, которая была призвана сломать лед в отношении таких вопросов, как ситуация в Украине и Сирии. Однако вскоре после начала переговоров стороны были вынуждены признать, что их взгляды в основном не совпадают.

Об этом журналисты Пол Маклири и Адам Ронсли пишут в своей статье для американского издания Foreign Policy, перевод которой публикует ИноСМИ.

"На встрече были подтверждены наши разногласия относительно фактов, представления о них и ответственности за кризис в Украине и вокруг нее", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания.

Издание напомнило, что Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году для проведения ежемесячных встреч между представителями Москвы и европейской оборонной организации. Но после вторжения России в Украину в 2014 году связи были разорваны.

Тем временем, война в Украине продолжается. Представитель Пентагона сказал SitRep, что семь тысяч российских военных все еще находятся в Украине, консультируют промосковских боевиков и сами участвуют в боевых действиях.

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина об интервенции в Сирии не повлияло на российские возможности по отправке военного оборудования в Украину. В течение прошлого года Россия отправляла на восток Украины новые ракетные установки, артиллерию, беспилотные летательные аппараты и современные средства ведения электронной войны.

"Я думаю, они могут продолжать поставлять оборудование еще долгое время, — сказал представитель Пентагона. — Мы считаем, что они с легкостью могут продолжать в том же духе еще 24 месяца, даже если цены на нефть останутся невысокими, и российская экономика будет и далее переживать застой". Несмотря на заявление о выводе войск из Сирии, на самом деле Россия прислала новые боевые вертолеты, и интенсивность ежедневных бомбардировок не снизилась.

По мнению экспертов, переговоры с НАТО не принесут многого, но они служат началом. Ольга Оликер, директор программы России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что "на данный момент Россия села за стол переговоров ради самих переговоров. Я считаю, что одной из целей встречи с НАТО была желание напомнить о себе и показать, что с ней нужно считаться", но вряд ли нечто большее.

Напомним, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал на чате "Главреде", что запаса прочности России хватит "полтора-два года" войны в Украине.