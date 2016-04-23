Российский политолог объяснила, что заставило Путина похоронить "Новороссию"

Президент РФ Владимир Путин похоронил идею "Новороссии" после того, как получил от Запада санкций, а от украинцев — ожесточенное сопротивление на Донбассе.

Об этом известный российский политолог Лилия Шевцова заявила в интервью изданию Online.ua.

"Отрыв" Украины был равнозначен ампутации важного элемента российской государственности. Украинский Майдан подтвердил, что Россия — все еще не постимперия, а недораспавшаяся, подмороженная в своем распаде империя", — сказала политолог.

Она отметила, что "в Кремле была надежда на то, что Запад "проглотит" аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе".

"Думаю, что если бы Путин знал, что произойдет, то, наверное, ограничился бы только "Крымнашизмом". Я имею в виду и санкции Запада, и сопротивление украинцев, что заставило похоронить идею "Новороссии", — сказала Шевцова.

Напомним, ранее в России объяснили, почему термин "Новороссия" исчез с путинских телеканалов.