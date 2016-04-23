Санкции в отношении РФ очень ощутимы, но, к сожалению, еще не смертельны — Чубаров

Несмотря на отсутствие реакции России, международные организации должны продолжать заявлять о незаконности действий властей РФ, в частности по отношению к Украине.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в интервью "Апострофу".

"Ни одно, даже самое резкое по содержанию заявление, не может немедленно дать ожидаемого нами эффекта, но международная политика выстраивается таким образом, когда каждое заявление — словно кирпичик, и в результате появляется нужная конструкция", — заявил Чубаров.

"В данном случае за заявлениями прослеживается позиция стран-участниц тех или иных международных организаций, а за заявлениями следуют действия более практического характера, в частности, санкции. Действующие санкции в отношении России для нее очень ощутимы, но, к сожалению, еще не смертельны, чтобы заставить ее возвратиться в рамки международного права", — добавил председатель меджлиса.

Напомним, ранее Чубаров обвинил оккупантов: усилили репрессии в Крыму.