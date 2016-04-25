Западные СМИ предупредили: Россия начала возвращать в Сирию военные самолеты

На территорию Сирии Российская Федерация начала возвращать артиллерию и военные самолеты.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные американской разведки, пишет InoPressa.

По словам собеседника журналистов, страна размещает их в районе городов Алеппо и Латакия.

"Наступательные действия режима Сирии, возможно при поддержке РФ, к северу от первого, вероятно, отчасти направлены на то, чтобы перерезать линии обеспечения его оппозицией", — добавил он.

Напомним, ранее политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил заявлял, что действия России по выводу части войск с сирийской территории больше напоминают своего рода отвлекающий маневр.