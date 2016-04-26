Кто-то должен победить: Украина Порошенко либо он Украину — эксперт

Отчаянная защита президентом Петром Порошенко старого состава ЦИКа говорит о том, что он страшно боится любых выборов в Украине.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Вероятность досрочных выборов по-прежнему сохраняется. У нас временно разрешился парламентский кризис, но не политический. Нынешняя группировка власти во главе з президентом Порошенко уже не справляется с задачами, стоящими перед Украиной. Поэтому кто-то кого-то должен победить — либо Украина Порошенко, либо он Украину", — подчеркнул политический эксперт.

"Парадокс (голосования в Раде за нового премьера и Кабмин) заключается в том, что у нас есть публичная коалиция и работающее, голосующее правильно большинство, состоящее из части коалиции и части депутатов от "Відродження", "Волі народу" и "Оппо". Такая ситуация очень унизительна для публичной коалиции (БПП + НФ) и очень выгодна Администрации президента. Такое может длиться довольно долго", — считает Виктор Ннебоженко.

Комментируя вопрос, почему украинский народ добровольно выбирает такую власть директор соцслужбы "Украинский барометр" заметил: "У нас не было государства, соответственно, не было политической памяти и культуры взаимодействия между властью и элитой. В конечном счете, в изменениях нуждается как элита, так и украинский народ".

Также напомним, ранее эксперт объяснил, почему Порошенко попытается подмять под себя Раду и Кабмин.

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