Военный эксперт рассказал, где на Донбассе Россия не потерпит вооруженных наблюдателей ОБСЕ

РФ не потерпит представителей полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на захваченных самопровозглашенными ДНР и ЛНР территориях Донбасса, а также на российско-украинской границе.

Об этом сообщил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя угрозу главаря первой "республики" Александра Захарченко расстрелять наблюдателей с оружием, пишет Апостроф.

В то же время аналитик уточнил, что лидеры террористов абсолютно подконтрольны властям России, а их высказывания продиктованы Москвой.

"Захарченко дает понять, что РФ не потерпит наблюдателей ОБСЕ на территории самопровозглашенных республик и на российско-украинской границе", — отметил Фельгенгауэр.

По его мнению, страна не будет против, чтобы они "бегали" на востоке украинского государства вдоль линии разграничения. "Это не изменит существующий статус-кво", — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.