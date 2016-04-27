Порошенко поручил отправить в Одессу тысячу бойцов Нацгвардии

Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил ввести в Одессу 1 тыс. правоохранителей для обеспечения общественного порядка в городе во время майских праздников.

Соответствующее заявление Саакашвили разместил в Facebook.

"Президент поручил руководителю Национальной полиции и начальнику Национальной гвардии ввести в Одессу дополнительные подразделения до 1000 человек для защиты общественного порядка в городе", — написал глава ОГА.

Как ранее сообщали СМИ, 26 апреля Саакашвили призвал президента ввести в Одессу подразделения Нацгвардии в связи с ночными событиями в Одессе — разгромом палаточного городка, установленного напротив здания мэрии участниками акции протеста против городского головы Геннадия Труханова, и обстрелом из гранатомета банка "Пивденный". Саакашвили назвал происходящее "признаками государственного переворота".

Он утверждает, что разгром лагеря и избиение активистов происходило "под прикрытием мэрии", власти города обвиняют в случившемся руководство ОГА, пишет УНИАН.

Рано утром 26 апреля неизвестные разгромили палаточный лагерь, установленный напротив здания Одесской мэрии участниками акции протеста против городского головы Труханова. Затем активисты заблокировали все входы в мэрию.

25 апреля около 23:30 неизвестные обстреляли из гранатомета административное здание банка "Пивденный", расположенное по улице Краснова. Полицейские обнаружили "РПГ-26" через дорогу, напротив банка — в кустах.

Напомним, в Одессе, в ночь на 26 апреля, прогремел взрыв в офисе банка "Південний".