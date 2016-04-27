Беларусь объявила Ирину Геращенко персоной нон грата

Власти Беларуси запретила въезд вице-спикеру Верховной Рады, представителю Украины на минских переговорах Ирина Геращенко.

Об этом в среду на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, сообщает "Украинская правда".

"Мы были вчера глубоко возмущены, когда узнали, что белорусская власть приняла решение о запрете Ирине Геращенко на въезд на территорию Беларуси из соображений того, что соответствующий запрет был введен со стороны РФ", – сказал он.

Тем временем сама Геращенко ночью написала на своей странице в Facebook находящийся в Минске, хотя попала в страну "с приключениями". Детали она обещала озвучить позже.

Как известно, ранее Россия запретила Геращенко въезд на 5 лет.