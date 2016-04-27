Геращенко уже разрешили въезд в Беларусь

Вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко разрешили въезжать на территорию Беларуси с 26 апреля по 25 мая

Об этом нардеп сообщила в Facebook.

"Наш МИД направил ноты протеста, и тогда белорусы предоставили мне разрешение на въезд на переговоры на месяц, до 25 мая", — написала Геращенко.

"Все это попытки унизить меня не допусками — допусками — тоже гибридная война, попытки повлиять на переговорный процесс и сорвать его. Это попытка отвлечь внимание от главного — освобождение заложников", — написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Беларуси запретила въезд вице-спикеру Верховной Рады, представителю Украины на минских переговорах Ирина Геращенко.

Как известно, ранее Россия запретила Геращенко въезд на 5 лет.