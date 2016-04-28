Сестру Надежды Савченко не выпустили из России

Сестру незаконно удерживаемой в России украинской летчицы Надежды Савченко Веру не выпустили с территории Российской Федерации.

Об этом сообщили украинские консулы, пишет ТСН.

27 апреля Вера прибыла на пункт пропуска Миллерово-Чертково в 21.00, однако, выехать из страны ей не удалось.

По утверждению российских пограничников, Вера Савченко якобы находится в федеральном розыске за оскорбление чеченского судьи по делу украинцев Карпюка и Клиха.

Веру Савченко задержали на границе с Украиной. На пропускном Чертково. Забрали паспорт. Она в федеральном розыске по грозненскому делу — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 квітня 2016 р.





Сообщается, что украинские консулы уже обратились к российской стороне с требованием разъяснения ситуации.

"Веру Савченко не выпускают из России. Впустили вчера беспрепятственно. Сейчас увидели, что она в розыске за обиду чеченского судьи", — написал адвокат Надежды Савченко Илья Новиков в Twitter.

Веру #Савченко не выпускают из России. Впустили вчера беспрепятственно. Сейчас увидели, что она в розыске по оскорблению чеченского судьи. — Ilya Novikov (@vertiporokh) 27 квітня 2016 р.

"Ситуация пока под контролем, Вера Савченко сидит на КПП в автомобиле с дипломатическими номерами, МИД Украины в курсе. Мы готовы отбиваться", — отметил он.

Ситуация пока под контролем, Вера Савченко сидит на КПП в автомобиле с дипломатическими номерами, МИД Украины в курсе. Мы готовы отбиваться. — Ilya Novikov (@vertiporokh) 27 квітня 2016 р.

Позже в МИД Украины отметили, что Веру Савченко доставили в отделение полиции.

Сама же Вера на своей странице в Facebook сообщила, что находится не в полицейском участке, а на границе с Украиной.

"Вижу, много искаженных новостей обо мне. Я в эту минуту с консулом на границе Чертково-Миллерово. Здесь есть проблема, надеюсь, что решится", — написала Савченко.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко поручил МИД сделать все возможное для возвращения Веры Савченко из России в Украину.

ПП: Доручив МЗС зробити все для повернення Віри Савченко до України. Генконсул України в Ростові на шляху до місця затримання Віри Савченко — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 квітня 2016 р.

Российские пограничники 6 часов уговаривали Веру выйти из машины для допроса.

После многочасового ожидания дипмашина с Верой поехала в украинское консульство в Ростове-на-Дону. Правоохранители хотели допросить Веру, но потом отдали паспорт. Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков немедленно отправился в Ростов-на-Дону.

Консулы забрали Веру Савченко с КПП Чертково, они едут в Ростов. Все остальное завтра. — Ilya Novikov (@vertiporokh) 28 квітня 2016 р.

Стоит отметить, что Веру Савченко могут допросить, но в присутствии адвоката.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что они с главой Российской Федерации Владимиром Путиным во время телефонного разговора согласовали алгоритм освобождения Надежды Савченко.

Видео: ТСН