Суд разрешил задержать командующего Черноморским флотом России

По ходатайству Главной военной прокуратуры суд предоставил разрешение на задержание командующего Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирала Александра Витко.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 18 апреля объявлено о подозрении Витко в совершении ряда тяжких преступлений против Украины и вручена повестка о явке к следователю органа 25 апреля.

Поскольку подозреваемый в указанный срок не явился, Главная военная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание Витко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

26 апреля в связи с тем, что Витко скрывается от органов следствия с целью уклонения от уголовной ответственности, постановлением прокурора объявлен розыск подозреваемого, проведение которого поручено Департаменту уголовного розыска Нацполиции Украины.

27 апреля следственным судьей Печерского районного суда Киева ходатайство прокуратуры удовлетворено в полном объеме и предоставлено разрешение на задержание Витко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратуравозбудила уголовное дело против командующего Черноморского флота Российской Федерации, вице-адмирала Александра Витко.