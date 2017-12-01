В Генпрокуратуре обвинили руководство страны в затягивании расследований по Майдану

Руководство государства, а также руководители правоохранительных органов не заинтересованы в расследовании преступлений на Майдане.

Об этом заявил во время ток-шоу "Право на владу" руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Я обвиняю [в затягивании расследования] руководителей правоохранительных органов и руководство государства. [Виноваты] генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, глава СБУ Грицак и соответственно руководитель государства, который отвечает за это", — сказал он.

По словам Горбатюка, его подчиненные ездили в Литву, чтобы перенять опыт расследования событий в Вильнюсе в 1990 году. Литовские правоохранители рассказали им, что активизация расследования состоялась лишь после смены президента страны, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее руководителям Нацполиции объявили подозрение в преступлениях против активистов Майдана.