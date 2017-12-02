Боевики "ДНР" состряпали фейковое письмо с жалобами на украинских военных

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон утверждает, что боевики самопровозглашенной "ДНР" создали фейковое письмо от жителей Гладосово Донецкой области к первому заместителю председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу.

В своем обращении "жители" призвали наблюдателей зафиксировать "незаконный захват" территории украинскими военными и то, что они якобы арестовали и вывезли в неизвестном направлении часть мирного населения, говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Опрос местных жителей показал, что лица, подписавшие это обращение, в указанном населенном пункте никогда не проживали. При этом даже без проведения специализированной графологической экспертизы видно, что подписи сделаны одной рукой", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце ноября стало известно, что украинских военнослужащие в зоне АТО в результате маневров на Светлодарской дуге освободили в Донецкой области два села — Травневое и Гладосово.