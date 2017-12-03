Новая акция Саакашвили. В Киеве участники марша требуют импичмента Порошенко

В воскресенье, 3 декабря, в Киеве возле парка Тараса Шевченко началась акция "Марш за народный импичмент", организованная партией "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Ведущий со сцены объявил, что одно из требований протестующих — закона об импичменте президента. "Мы не согласны с тем, что происходит в государстве. И мы вышли на мирный марш протеста, которым выражаем несогласие с тем курсом, которым мы сегодня движемся в этом государстве. И мы считаем, что сегодня необходим закон об импичменте — прежде всего, для того, чтобы у нас не было коррупции, для того, чтобы не было узурпации власти, для того, чтобы не было барыг у власти, для того, чтобы не было олигархов, которые наживаются на нас с вами", — заявил он.

Завершится шествие митингом на Европейской площади.

Участники акции планируют почтить память погибших участников Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни.

Возглавляют колонну активисты с плакатами, на которых написаны обещания президента Украины Петра Порошенко и которые, по мнению митингующих, он не выполнил. Эти плакаты они хотят оставить на улице Банковой, где находится Администрация президента Украины, сообщает УНИАН.

Митингующие выкрикивают лозунги "Долой барыг" и "Импичмент". Колонну сопровождают работники полиции. Нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд снял с рассмотрения иск Саакашвили к Порошенко.