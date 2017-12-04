Генерал рассказал об успехах украинской армии и спецслужб

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что по сравнению с 2014 годом возможности Вооруженных Сил Украины, новых стратегических родов войск и других силовых структур государства существенно возросли.

Такое мнение он высказал в комментарии "Обозревателю"

"ВСУ образца 2017 года – это не ВСУ образца 2014 года. Потенциал безопасности растет, причем, не только Вооруженных Сил, но и СБУ, Госпогранслужбы, разведки и прочее. Кроме трех видов Вооруженных Сил, образовались новые роды стратегических войск, к которым относятся штурмовые десантные войска и силы спецопераций. Они также усиливают свои возможности", — подчеркнул он.

В контексте информации одного из волонтеров о действиях "третьей силы" на Светлодарской дуге, генерал заметил, что в целом на оккупированной территории "существуют разные проявления, в том числе оказание помощи подполью, партизанам, расширение и углубление агентуры или восстановление агентурной сети в случае потерь".

По его словам, за годы войны на востоке страны украинские силовые структуры приобрели опыт более эффективного управления и организации обеспечения, в том числе благодаря помощи союзников Украины.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что 4 декабря подразделение ВСУ отразили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков на Светлодарском направлении.