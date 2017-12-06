"Выломали дверь, выбросили работника УГО". Луценко обвинил Саакашвили в захвате комитета Рады

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого накануне сторонники отбили у правоохранителей, вместе с "боевиками" захватил один из комитетов Верховной Рады.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в парламенте в ответ на вопрос народного депутата.

"Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его задержать и доставить к следователю (Саакашвили, — ред.). Но он с группой боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля "Киев", выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там "изволили отдыхать", — сказал Луценко.

Он заявил, что по данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Напомним, ранее Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.

Кроме того, накануне Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "В поисках Майдана. Стоит ли ожидать от Саакашвили политического блицкрига".