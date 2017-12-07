В Раде передумали рассматривать законопроект об "убийстве" НАБУ

С повестки дня Верховной Рады снят законопроект, дававший парламенту право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро, главу Специальной антикоррупционной прокуратуры и членов Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Секретариаты парламентских фракций уже получили обновленную повестку дня, в которой нет проекта закона №7362, написал народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"Они отступили. Законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАЗК снят с повестки дня и не будет рассматриваться Верховной радой", — отметил он.

Ренее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что 7 декабря в Верховной Раде запланировано голосование за законопроект об "убийстве" НАБУ. Директор Бюро Артем Сытник на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне говорил, что 6 числа в парламенте был зарегистрирован документ, который допускает увольнение руководства ведомства по политическим мотивам.

Напомним, лидеры парламентских фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" — Артур Герасимов, Максим Бурбак — зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля" (№7362).

Документом предлагается дополнить закон "О Регламенте Верховной Рады Украины" новой главой 33-1 и статьей 216-2, изменениями предусмотрено, что парламент может выразить недоверие директору Госбюро расследований, замгенпрокурора — руководителю САП, директору НАБУ и члену Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности.