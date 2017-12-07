В интернете показали, как боевики "заражают русским миром" жителей Донбасса: фото

На временно оккупированном Донбассе террористы "ДНР" внушают школьникам младших классов ненависть к Украине и прививают им бациллы "русского мира".

Такое сообщение на собственном сайте опубликовал блогер и журналист под ником "Pauluskp".

Он обнародовал фотокопии страниц из учебного пособия для учеников 2-го класса "Уроки гражданственности Донбасса", используемого в одной из донецких школ. В частности, один из разделов брошюры называется "Донбасс и русский мир".

По его словам, в донецких школах формируют "донбасский народ", как уже "делали нечто подобное с так называемыми палестинцами".

"Рецепт создания "донбасского этноса" прост [...]. Уже использовался раньше. Через несколько лет блюдо будет готово. Накушаетесь […] Ненависть разжигается сознательно, чтобы помогать россиянам на голом месте создавать фейковый "народ", из которого в неограниченном количестве можно будет черпать агрессивных невежественных боевиков", - написал Pauluskp.

Напомним, ранее боевиков "ДНР" уличили в разграблении школы.