Произвол и мародерство в ДНР. Боевиков уличили в разграблении школы

На оккупированном Донбассе продолжает расти количество преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими российских оккупационных войск против гражданского населения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

Отмечается, что 26 октября, комиссией во главе с представителем т.н. "народного совета ДНР" был установлен факт разграбления здания местной общеобразовательной школы военнослужащими одной из частей т.н. 1 АК и их причастность к многочисленным случаев мародерства и грабежей в населенных пунктах, вблизи которых расположены подразделения этой части.

"При этом отмечен рост протестных настроений среди местного населения из-за бездействия командования части по пресечению правонарушений, а также т.н. "местных органов власти", которые могут их защитить от произвола российских военных преступников", — сообщили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что Дебальцево захлестнули массовые грабежи и мародерство.