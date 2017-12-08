Стало известно, о чем Порошенко говорил с главой МВФ

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко и Лагард скоординировали подходы к созданию антикоррупционного суда, с учетом соответствующей инициативы президента Украины, а также обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов.

"Президент Украины и директор-распорядитель МВФ призвали политические силы в Верховной Раде Украины продемонстрировать исключительную ответственность и объединиться в поддержке законопроекта об антикоррупционном суде для его скорейшего рассмотрения еще в этом году", — говорится в сообщении.

Лагард заверила, что МВФ поддерживает усилия украинских властей в вопросе борьбы с коррупцией с учетом достижений на пути основания соответствующих антикоррупционных институтов. Порошенко проинформировал Лагард о прогрессе на пути реформ в Украине.

Напомним, ранее Порошенко потребовал от нардепов до следующей недели принять законопроект о Высшем антикоррупционном суде, в противном случае он будет вынужден внести на рассмотрение народных депутатов свой вариант проекта закона.