Ситуация в АТО усложнилась, воины ВСУ понесли невосполнимые потери

Ситуация в районе проведения АТО усложнилась, боевики целенаправленно и прицельно продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины и все чаще применяют минометы различных калибров, запрещенных Минскими договоренностями.

За прошедшие сутки, 8 декабря, зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении еще в светлой время суток оккупанты из всего имеющегося пехотного вооружения и 120-мм минометов вели огонь по позициям ВСУ вблизи Майского. Здесь они выпустили более полусотни мин.

С наступлением сумерек вражеский огонь переместился немного севернее, в район КПВВ "Золотое", который как раз планируют открыть 9 декабря пока будет длиться ремонт пешеходного моста в Станице Луганской.

В частности, боевики из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали подступы к Катериновке, Новоалександровке и Крымскому, а из стрелкового оружия и гранатометов — оборонительные укрепления у Золотого. Также из пехотного вооружения российские наемники беспокоили ВСУ неподалеку Луганского и Зайцево.

На Донецком направлении пик вражеской огневой активности пришелся на первую половину суток. В частности, оккупанты активно вели обстрелы из минометов и всего спектра пехотного вооружения в районе Водного на Приазовье и в пригороде Авдеевки.

Вблизи Каменки позиции сил АТО активно обстреливал вражеский снайпер. С наступлением ночи под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники шахты Бутовка.

Кроме того, в районе Водяного, Авдеевки, Майского, Северска и Станицы Луганской зафиксирован пролет вражеских БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.

"В случаях, когда враждебные обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения сил АТО отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", — сообщили в штабе АТО.

Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с апреле 2014 года погибли более 2 тыс. 750 украинских воинов.