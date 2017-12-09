"Актер, популист и лжец". Тука раскритиковал Саакашвили

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не хочет, чтобы бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили имел политическое будущее в нашей стране.

Чиновник считает его "актером, популистом и лжецом", рассказал он на чате в "Главреде".

"У нас своих таких хватает — зачем нам еще иностранные? Я очень разочарован его действиями в Украине и хотел бы, чтобы он ее покинул", — добавил собеседник.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили, его доставили в следственный изолятор Службы безопасности Украины. После задержания он объявил бессрочную голодовку.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что экс-чиновника подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.