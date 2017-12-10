В Швейцарии расследуют работу оффшоров в деле Насирова

Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении правоохранителям из Швейцарской Конфедерации временного доступа к документации компании "RN Group Limited", которая находится на хранении в швейцарских банках и проходит по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Такая информация содержится в постановлении Соломенского райсуда столицы Украины, проанализированном аналитиками проекта "Марлин".

Кроме того, в НАБУ просили предоставить доступ иностранным правоохранительным органам к счетам и документам компании "RN Group Limited", зарегристрированной на острове Тартола (Британские Виргинские острова), которые находились в банке "Union Bancaire Privee" и других банках Швейцарской Конфедерации.

Однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, поскольку "детектив/прокурор на судебное заседание не явились".

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд арестовал недвижимость отстраненного главы ДФС.