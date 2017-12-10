"На каждой войне есть жертвы". Холодницкий предупредил о конфликте между НАБУ и Генпрокуратурой

Украинские антикоррупционные органы полностью поддержали в Государственном департаменте США, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В интервью ТСН он поблагодарил западных партнеров за поддержку.

"Но говорить о зависимости от Запада я бы не стал. Первый ключевой месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США: "Мы вас поддерживаем на 1000%". Это дословно. Вторая фраза — это та, что все конфликты должны решаться правовым путем. Третья — если есть преступные действия в действиях работников прокуратуры, они должны быть исследованы следствием и направлены в суд или должно быть закрыто производство. И, с другой стороны, если детективы НАБУ, прокуроры САП совершили какие-либо противоправные или преступные действия, они также должны нести ответственность. Но только по результатам объективного и независимого следствия. Точку должен ставить суд", — отметил он.

При этом Холодницкий не исключает, что в случае отсутствия результата по преодолению конфликта между НАБУ и САП с одной стороны и Генпрокуратурой с другой может вспыхнуть настоящая война.

"На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", —сказал он.

Холодницкий добавил, что на Западе недовольны конфликтами в правоохранительных органах.

Напомним, междоусобицы между правоохранительными ведомствами взорвались, когда недавно генпрокурор Юрий Луценко обвинил НАБУ в использовании преступных методов в оперативной работе, привлечении незаконных тайных агентов и в нелегитимной сотрудничества с представителями ФБР.