Джемилев назвал количество людей, которых Россия завезла в Крым

По словам одного из лидеров крымских татар, состояние медицины в анексированном полуострове почти нулевое.
Один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что за 3,5 года, прошедших после аннексии Крыма, Россия привезла на полуостров от 500 тысяч до миллиона человек.
Таки данные он озвучил в столице Украины на пресс-конференции при участии генпрокурора страны Юрия Луценко.
"В 1944 году была тотальная депортация и геноцид крымскотатарского народа. Мы полвека боролись за возвращение – и вот теперь новая оккупация и повторение политики принудительной депортации, принуждение местных жителей покинуть свои территории и завоз жителей Российской Федерации на оккупированную территорию", – сказал Джемилев.
Он также уточнил, что данных с точностью до человека нет, поскольку российские власти "это тщательно скрывают".
"По сообщениям прессы оккупированного Крыма, за 3,5 года оккупации население Крыма выросло на 10%. Причем при постоянном превышении уровня смертности над уровнем рождаемости. Кстати, после оккупации – в связи с тем, что состояние медицины почти нулевое – смертность увеличилась где-то на 1,7 раза, многие болезни стали фиксироваться чаще в 2 раза", – сказал Джемилев.
Напомним, ранее Джемилев объяснил, почему Россия пошла на уступки в вопросе освобождения лидеров Меджлиса.