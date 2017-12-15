Боевики накрывали позиции ВСУ из минометов и танка: четыре наших воина ранены

За прошедшие сутки, 14 декабря, в зоне проведения АТО террористы продолжали нарушать перемирие, применяя запрещенные минометы и вооружение танка. Всего зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня боевиками. В более чем половине случаев Вооруженные силы Украины подавили огневую активность агрессора. В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения, еще двое — боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, с наступлением темного времени суток количество обстрелов возросло.

Так на Луганском направлении в вечернее время враг из 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно вел огонь вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Из вооружения БМП противник нарушал перемирие возле Светлодарска.

На Донецком направлении враг сосредоточил свою активность в пригороде Марьинки. Здесь в первой половине дня агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером по оборонительным укреплениям ВСУ в этом районе стрелял танк.

Неспокойно было возле Песок, Верхнеоторецкого, Водяного, Лебединского и Талаковки. Подступы к этим населенным пунктам оккупанты обстреливали из гранатометов разных типов и легкого пехотного вооружения.

Напомним, ранее в Минске согласовали дату отвода войск от Станицы Луганской.