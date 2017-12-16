Не растаскивать Украину. Саакашвили сказал, о чем хочет договориться с Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили считает, что они с главой Украины Петром Порошенко должны договориться не растаскивать страну.

Политик не обвиняет украинского лидера в пособничестве врагу, рассказал он в эфире телеканала NewsOne.

"Это было бы неправильно. ... Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну", — объяснил собеседник.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили и доставили в следственный изолятор СБУ. После задержания экс-чиновник объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения. Позже его вызвали на допрос на 18 число в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда преступлений.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.