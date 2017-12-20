Идею "переписки" Порошенко и Саакашвили придумали на Банковой - политолог

Новое, открытое письмо Саакашвили является попыткой оправдания после реакции общества на резкое изменение политической позиции.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал журналист и политолог Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга "КДА".

"О продолжающейся "любовной переписке" Саакашвили с Порошенко, выходящей из-под пера сценаристов с Банковой [...] По сути, все открытое письмо Саакашвили - это попытка оправдаться, почему он не проект Банковой. Причем - очень коряво. И. мол, власть ему специально устроила через каких-то своих агентов провокацию возле Октябрьского дворца. И личное письмо о договоренностях Саакашвили писал после консультаций с западными дипломатами. И надо отказаться от акций протеста и добровольно просить Порошенко уйти, чтобы не подыгрывать Путину.

В общем, письмо выглядит чем-то наспех выдуманным после реакции общества на резкое изменение политической позиции "ручного" Сааакашвили. И которого, как я уже писал, Банковая пытается лепить конструктивного оппозиционера для ТВ", − написал он.

Кроме того, Корнейчук достаточно критически оценил перспективы Саакашвили в качестве украинского оппозиционера.

"Мораль такова. На Банковой нет гениальных политтехнологов. А Саакашвили -отнюдь не гениальный актер. И достаточно обладать малейшей наблюдательность и логикой, чтобы вывести связь Порошенко-Саакашвили на чистую воду. Что уже сейчас делают и СМИ, и эксперты, и ряд политиков. Поэтому не исключено, что мы увидим в итоге "похороны" проекта "Саакашвили-оппозиционер". Ибо, товарищи с Банковой, не надо считать все общество идиотами, как вы привыкли делать", − добавил он.

Напомним, ранее в интернет выложили копию первого письма Саакашвили к Порошенко.