Россия готова вернуть своих офицеров на Донбасс, но назвала условия

Представитель России в подгруппе по безопасности во время переговоров в Минске заявил о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

Об этом написал представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук у себя в Facebook, добавив, что российская сторона выдвинула ряд условий.

"Вывод РФ своих военных из состава СЦКК встревожил не только Украину. Это решение вызвало резкую отрицательную реакцию не только США, Британию, Германии, но и других стран Европы. Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.", — отметил Марчук.

Кроме того, по его словам, все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе и гарантии их безопасности.

Напомним, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы "напряженной морально-психологической обстановки" и "пренебрежительного отношения украинских военнослужащих".

В свою очередь специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что прямые переговоры с подконтрольными Кремлю террористами "Д/ЛНР" только приведут к дальнейшему затягиванию конфликта на Донбассе.