Политолог объяснил, чего Россия добивается отзывом офицеров с Донбасса

Россия, скорее всего, отзывом своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе, шантажирует Украину и западных участников переговоров.

РФ добивается либо особого статуса для своих участников этой миссии, либо замены своих людей на представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко на чате в "Главреде".

По его словам, таким образом, нас хотят принудить к прямым контактам с "республиками".

"СЦКК — это один из важнейших элементов системы контроля над прекращением огня и оперативного реагирования на нарушения этого режима. Многие эксперты оценивали эффективность деятельности СЦКК даже несколько выше, чем СММ (Специальная мониторинговая миссия — Ред.) ОБСЕ", — добавил он.

Фесенко подчеркнул, что полного прекращения огня как не было, так и нет. "Но все-таки без СЦКК риски эскалации становятся существенно выше. Некоторые наблюдатели видят очень плохой знак в отзыве российских офицеров из СЦКК, даже проводят аналогии с отзывом дипломатов перед началом войны", — сказал собеседник.

"Некоторую эскалацию военных действий на Донбассе мы видим уже сейчас. Скорее всего, отзывом своих представителей из СЦКК Россия шантажирует Украину и западных участников переговоров, при этом добивается либо особого статуса для своих участников этой миссии, либо замены своих людей на представителей "ЛНР" и "ДНР". Таким образом, нас хотят принудить к прямым контактам с сепаратистскими республиками", — заявил аналитик.

Напомним, 18 декабря в МИД РФ сообщили, что территорию востока нашей страны покинут российские офицеры, входящие в состав СЦКК. Позже — 19 числа — росСМИ писали, что россияне вышли с Донбасса.

Министр обороны Степан Полторак считает, что Россия вывела своих офицеров из Совместного центра, чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении "режима тишины". Представитель РФ в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы во время переговоров в Минске заявил, что государство готово вернуть офицеров в СЦКК при выполнении ряда условий.