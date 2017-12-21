Саакашвили получил визу на въезд в Нидерланды - СМИ

Нидерландские власти удовлетворили запрос, полученный от Михеила Саакашвили, бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, а ныне лидера "Движения новых сил", на получение въездной визы.

Такое сообщение в четверг, 21 декабря, опубликовало издание De Telegraaf со ссылкой на собственные источники в Министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.

Стало известно, что виза была выдана по запросу "воссоединение с семьей", поскольку Саакашвили состоит в браке с подданной Нидерландов Сандре Рулофс. Также есть информация, что политик оформил необходимые документы через посольство королевства в Киеве.



Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили решил засудить Минюст из-за экстрадиционной проверки.