Луценко назвал ошибкой публичные разборки ГПУ с НАБУ

Публичное выяснение отношений между главами Генпрокуратуры и НАБУ было ошибкой.

Об этом в интервью украинским телеканалам сказал генпрокурор Юрий Луценко и подчеркнул, что у него был разговор с главой НАБУ Артемом Сытником.

"Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации, и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют. Другие вещи, в том числе с моей стороны. Действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом", — сказал Луценко.

Он отметил, что "даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе".

"Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом — нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги на встречу друг другу. Что я имею в виду? Я, например, со своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными. Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц, наверное, сошел бы с ума, ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны - это закон. Если он неправильный — его меняют. Но не нарушают", — подчеркнул Луценко.

Напомним, междоусобицы между правоохранительными ведомствами взорвались, когда недавно генпрокурор Юрий Луценко обвинил НАБУ в использовании преступных методов в оперативной работе, привлечении незаконных тайных агентов и в нелегитимной сотрудничества с представителями ФБР.