Глава "Укроборонпрома" подал в отставку — СМИ

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку.

Об этом сообщил информированный источник, пишут Украинские новости.

По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с президентом Петром Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал увольнения генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах.

Стоит отметить, что задолженность на ГП Николаевский судостроительный завод возникла из-за того, что с февраля 2015 г. государство прекратило компенсировать расходы завода на содержание недостроенного крейсера "Украина", который является собственностью Минобороны. В результате долги государства перед предприятием и его работниками достигли 61,1 млн грн.

Ранее в "Укроборонпроме" заявили, что не могут погасить долги перед НСЗ за счет средств других предприятий, входящих в концерн.

В свою очередь в Минобороны отметили, что ВМС Украины не нуждаются в этом крейсере.

Накануне рабочие Николаевского судостроительного завода провели акцию протеста, перекрыв трассу Николаев-Одесса, с требованием погасить долги по зарплате.

Как известно, Романов был назначен гендиректором госконцерна Укроборонпром в июле 2014 года.

В политику Романов пришел в 2006 году, избравшись депутатом Херсонского горсовета от "Нашей Украины". В 2009-м перешел в тогдашнюю партию Арсения Яценюка Фронт змін, возглавлял областную парторганизацию.

Во время президентской кампании Романов работал главой избирательного штаба кандидата Петра Порошенко в Херсонской области.