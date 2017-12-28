Украина начала переговоры о новом этапе обмена пленными

Украина начала переговоры с боевиками об очередном этапе по обмену заложников на Донбассе.

Об этом рассказала в аэропорту "Борисполь", куда прибыли недавно освобожденные украинские заложники, представитель президента в Верховной Раде Украины, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, сообщает телеканал "112 Украина".

"Продолжаются переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена. Кроме этих людей, президент Петр Порошенко планирует серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, находящихся в России. Эту стратегию разрабатывают, и она будет серьезно воплощена в жизнь", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что более 40 боевиков, которых должны были передать боевикам, не приехали на обмен.