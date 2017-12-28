Порошенко составил топ событий в жизни Украины в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко перечислил главные достижения Украины в уходящем 2017-м году.

По его мнению, ими стали поддержка Запада и его санкции против агрессивной России, безвиз с ЕС, децентрализация, судебная реформа, ремонт дорог, экономический рост и привлечение иностранных инвестиций. Такое мнение глава государства высказал в ходе визита в Одесскую область.

"Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников во всем мире", - сказал Порошенко.

Самым главным достижением завершающегося года Порошенко назвал получение Украиной безвизового режима с Евросоюзом.

"Безвиз, когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому ненужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес Российской империи или СССР разрушен", - сказал глава государства.

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По его словам, страна добилась экономического роста и привлечения инвестиций.

"Уверен в том, что сейчас самые тяжелые испытания уже позади. Правительство должно ускорить темпы экономического роста и президент сделает несколько важных инициатив по улучшению инвестиционного климата", - отметил Порошенко, добавив, что Украина поднялась с 153 места в международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business до 76.

"Это самый большой прогресс, который продемонстрировала любая страна в любое время", - констатировал президент.

Ранее Порошенко назвал условия, нужные для возобновления закупок российского газа.