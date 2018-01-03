У Луценко рассказали о новом фейке пропаганды России о гибели "Боинга"

Заместитель генпрокурора Юрия Луценко Евгений Енин заявил, что сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малазийского "Боинга" над Донбассом, не соответствуют действительности.

Распространение такой информации является ничем иным, чем попыткой пропаганды России отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии, написал он на своей странице в Facebook.

"Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом", — отметил чиновник.

Напомним, малазийский "Боинг" разбился 17 июля 2014 года на захваченной боевиками территории Донецкой области, погибли 298 человек, пассажирами борта были граждане десяти стран, большинство жертв — нидерландцы.

Международная группа следователей выяснила, что самолет сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", который привезли из России и туда же вернули, а также назвала место запуска ракеты. РосСМИ не раз ловили на распространении неправдивой информации о трагедии, в частности, они состряпали "доказательства от СБУ" по гибели самолета.