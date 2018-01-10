Саакашвили отказался предоставить следствию образцы своего голоса — ГПУ

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса, сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Он никоим образом не способствует объективному расследованию уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отверг любые наши ходатайства предоставить образцы своей речи", — заявил Енин в эфире "5 канала".

По мнению Енина, этим отказом Саакашвили уже "подтверждает, что разговор имел место".

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили получил повестку, согласно которой он должен явиться 10 января на 11.00 на допрос в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.