Саакашвили рассказал, как его допрашивали в СБУ

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесчины, а ныне лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили сделал публичное заявление в присутствиии журналистов после окончания его допроса в Службе безопасности Украины.

Политик провел в спецслужбе четыре часа, сообщает агентство "Укринформ", и заявил, что все вопросы сотрудников СБУ касались только политических акций.

"Сегодня все вопросы были по политическим акциям. Все вопросы касались политических акций, которые мы проводили в последние месяцы в Украине", - сказал он

Напомним, ранее в Грузии суд вынес приговор по делу, возбужденному против Саакашвили.