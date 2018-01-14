В России предложили частично расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

В России хотят частично денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной.

С таким предложением выступил первый заместитель представителя комитета Государственного Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

"Наша трактовка Договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом Договоре, границ взаимосвязано с темой Договора — дружба, сотрудничество и партнерство. То есть, нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно, по крайней мере в части этого Договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ", — отметил Затулин.

Он также считает, что Договор "односторонне выгоден" Украине.

"Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть, речь идет о том, что, подписав этот Договор, Россия в 1997, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — заявил российский политик.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать.

Стоит отметить, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан президентами двух стан 31 мая 1997 года,.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.