Дружбе не конец. Депутаты отказались денонсировать договор с Россией

В четверг, 18 января, Верховная Рада Украины отказалась проголосовать за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой говорилось о денонсации договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

За поддержку поправки народного депутата Украины Елены Сотник (фракция "Самопомич") проголосовали лишь 104 народных депутата при необходимом минимуме 226.

Поправкой предлагалось, что Кабинет министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу закона о деоккупации Донбасса должен разработать и представить на рассмотрение ВРУ законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Народный депутат Украины Иван Винник, который докладывает по законопроекту №7163, отметил, что эта поправка была отклонена профильным комитетом, поскольку данным договором признаются границы между Россией и Украиной, а денонсация такого договора по сути отменила бы признание границ между двумя странами.

Напомним, 18 января, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 7163 о особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

За законопроект проголосовали 280 народных депутатов.

Ранее эксперты отмечали, что Украине не стоит денонсировать Договор о дружбе с Россией, поскольку он упорядочивает некоторые аспекты взаимодействия двух стран. По их мнению, Украине необходимо переосмысление отношений с Российской Федерацией. Подробнее читайте в метариале Крымский след: почему в России хотят разорвать Договор о дружбе с Украиной