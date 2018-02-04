"Выходи, подлый трус". Участники вече на Майдане съездили в гости к Порошенко: фото и видео

В воскресенье, 4 февраля, участники "Марша за будущее", состоявшегося накануне в центре Киева, пытались попасть на территорию имения президента Петра Порошенко в Козине, Киевской области.

Активисты намеревались вручить Порошенко приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года, пишет "Страна".

Около часа около сотни активистов пытались достучаться до Порошенко, но к ним никто не вышел. Люди время от времени скандировали "Порошок выходи", "Выходи, подлый трус", "Отставка" и "Полиция с народом".

При этом полицейские в полной выкладке трехрядным кордоном окружили подходы к резиденции. Однако после некоторого времени, правоохранители все же пропустили к воротам одну представительницу митинга.

Одна из участниц акции около 5 минут безуспешно стучала в металлические ворота, но ей никто не открыл.

"Нам не открывают, поэтому мы просто оставим здесь это послание в дверях. Почтового ящика тут, к сожалению, нет", — сказала в микрофон девушка.

После безуспешных попыток, участники митинга прикрепили письмо Порошенко у ворот и под лозунги "Слава Україні, героям слава!" начали разъезжаться по домам.

Напомним, ранее на вече в центре Киева зачитали резолюцию и позвали "Петра Мальдивского" на Майдан.