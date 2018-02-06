Парубий назвал самое дискуссионное положение законопроекта об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в законопроекте о создании Высшего антикоррупционного суда положения относительно полномочий Общественного совета международных экспертов будут вызывать наибольшую дискуссию среди народных депутатов.

Документом не учитывается минимальное количество судей, которое должно быть выбрано для того, чтобы суд заработал, рассказал он в эфире одного из телеканалов, пишет Укринформ.

По словам спикера, "дискуссия идет о том, что международные партнеры рекомендуют, чтобы Общественный совет международных экспертов мог во время рассмотрения давать свою оценку относительно того или иного кандидата, и чтобы Высшая квалификационные комиссия судей принимала на рассмотрение лишь тех кандидатов, которые прошли предварительное обсуждение общественного совета и соответственно уже их подавала на окончательное утверждение".

"Я думаю, вот здесь будет наша самая большая дискуссия", — подчеркнул Парубий. Также среди наиболее дискуссионных положений законопроекта он назвал требования к кандидатам в судьи, а также юрисдикцию суда.

"Третий момент — уже более дискуссионный, он заключается в том, что международные партнеры настаивают, чтобы юрисдикция Антикоррупционного суда отвечала юрисдикции САП и НАБУ... По этому поводу, очевидно, будет отдельная дискуссия", — добавил председатель.

Ранее президент Петр Порошенко внес в Раду проект закона о Высшем антикоррупционном суде и законопроекты о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — Международного валютного фонда.

Напомним, посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли настаивает на том, что Антикоррупционный суд необходимо создать в Украине до следующих выборов президента (запланированы в 2019-м году).