СМИ узнали, с кем Порошенко будет "танцевать" на Венском балу

7 февраля 2018, 06:02

Перелет Порошенко с делегацией в Вену и обратно обойдется украинской казне почти в 30 тысяч долларов.

Один из гостей бала - немецкий дизайнер Харальд Глёклер

Президент Петр Порошенко приглашен на ежегодный Венский бал, который состоится 8 февраля в столице Австрии. Глава государства посетит бал вместе с супругой Мариной Порошенко.

Кроме нашего главы государства на балу будет много гостей из разных стран и сфер деятельности, пишет Страна.

Австрийская пресса уже назвала Венский бал-2018 политическим спектаклем.

На мероприятии будет присутствовать президент Австрии Александр Ван дер Беллен с женой Дорис Шмидауэр. Они примут чету Порошенко в своей ложе.

Самый молодой глава правительства в мире, 31-летний канцлер Австрии Себастьян Курц посетит бал со своей девушкой Сюзанной Тьер. Также приглашен премьер-министр Ирландии, открытый гей Лео Варадкар. Он будет участвовать в балу со своим возлюбленным Мэтью Барретом.

Также будут присутствовать американская актриса Мелани Гриффит, австрийская писательница сомалийского происхождения Варис Дирие, венский предприниматель Ричард Лугнер, а также почти весь состав австрийского правительства.

На мероприятии действует строгий дресс-код. Мужчины должны быть только во фраках, женщины – в вечерних платьях, девушки-дебютантки должны быть в белых платьях.

Один из гостей бала в этом году, эпатажный немецкий дизайнер Харальд Глёклер, который предпочитает каблуки и блестящие комбинезоны, обошел ограничения при помощи своеобразного макияжа. Все его лицо было украшено стразами, в то время как требование быть во фраке он не нарушил.

Подготовка к венскому балу вовсю идет в главной опере Австрии. Дебютанты тренируются в одном из залов, максимально приближенном по размеру к главной сцене

"Венский бал – это возможность завести полезные знакомства, поэтому бизнесмены не скупятся выкладывать 20,5 тысячи евро за аренду ложи. Обычно их снимают какие-то крупные фирмы, корпорации. В одной ложе помещается десять человек", – рассказала сотрудница Венской оперы.

Впрочем, есть способ оказаться на балу и подешевле. Столик на четверых стоит 8 тысяч евро. Самый дешевый билет может купить любой желающий за 290 евро. Это дает право свободно гулять по театру, но без сидячего места. В данный момент билетов в продаже нет – на следующий венский вальс их раскупают в считанные месяцы после предыдущего.

За ложу президенту Украины платить не нужно, поскольку он является личным гостем Ван дер Беллена.

А вот перелет Порошенко с делегацией в Вену и обратно обойдется украинской казне почти в 30 тысяч долларов. Такую сумму Госказначейство перевело на счет государственного авипредприятия "Украина".

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Австрия Венский бал
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