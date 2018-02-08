"Пример успешного диалога": Яценюк об итогах голосования в США по сотрудничеству с Украиной

Лидер НФ Арсений Яценюк приветствовал решение палаты представителей Конгресса США о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности.

"Приветствую важное решение Палаты представителей. Это конкретный пример нашего успешного диалога", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook после того, как конгрессмены 404-ю голосами одобрили проект "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

"Это также ответ на вопрос, каким является уровень и суть нашего партнерства", - написал он. Арсений Яценюк выразил благодарность "конгрессменам, нашим дипломатам и активистам, благодаря которым было принято это решение".

Проект "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности" направлен на продвижение более активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.

Он предусматривает помощь Украине в усовершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности относительно усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией.